محمود الفخراني: خطاب الرئيس السيسي باحتفالية المولد النبوي حمل الكثير من المعاني

قال محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، إن تكريمات الرئيس السيسي للعلماء تأتي في إطار اهتمام الرئيس بأهل العلم، والحث على دعم وتشجيع العلماء، للنهوض بمصر الغالية.

وأضاف “محمود الفخراني، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج ”مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، أن تكريم الرئيس السيسي يكرس معاني التحفيز والتشجيع لكل من يعمل في أي مجال بمجالات الدولة لكي ينهض بها، خاصة في مثل تلك الظروف التي تستدعي من الجميع التحلي بالصبر.

واسترسل: النبي كان متحليا بالصبر وبذل المزيد من التضحية، وشجّع من حوله لكي ينشروا الإيمان ليبدد ظلمات الجهل، ولذلك يجب أن نتحلى بالصبر ونبذل أقصى جهد لإعمار مصر وبيوت الله.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تواصل العمل ليل نهار لإعمار بيوت الله، مبنى ومعني، وفي كافة المجالات، منوها بأن الأئمة هم دعاة الإصلاح في المجتمع، والقيادة تولي الأئمة اهتماما وتقديرا واضحا.