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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سم وسط "البساريا"| قصة السمك القاتل المنتشر بالأسواق.. يسبب شللًا في الجهاز التنفسي والوفاة

سمكة الأرنب
سمكة الأرنب

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورة لسمكة بشكل غريب، وتساءل أحد رواد السوشيال ميديا عن نوع السمكة المتواجدة وشكلها الغريب وسط نوع أخر اشتراه من سوق السمك.

وتداولت صورة السمكة الغريبة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وفور انتشار الصورة؛ حذر عدد من الأطباء البيطريين من هذا النوع من السمك المتداول، وحذروا من تناوله لأنه يسبب الوفاة.

سمكة "الأرنب"

وكشف الأطباء البيطريون أن نوع السمك الغريب يسمي سمكة "الأرنب"، وتتواجد بشكل كبير ضمن سمك البساريا، الذي يُباع في أسواق السمك، وسُميت السمكة بهذا الاسم نظرًا لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب.

سمكة الأرنب 

سمكة سامة تسبب الوفاة

وحذر الأطباء البيطريون من تناول سمكة "الأرنب"، وذلك كونها سمكة شديدة السمية وسمها سمًا قاتل، وتتواجد سمكة "الأرنب" عادة مع نوع سمك البساريا، وتسبب سمكة "الأرنب" الوفاة فور تناولها بساعات قليلة.

وأشار الأطباء أن سم سمكة "الأرنب" يسبب شللًا في الجهاز التنفسي، مما يسبب الوفاة بعد ساعات قليلة من دخول السم إلي جسم الإنسان، كما أن السم الكامن داخل سمكة "الأرنب" ينتشر داخل جسم السمكة ويلوث لحمها عقب خروجها من المياه.

سمكة غير صالحة للأكل.. ومعتقدات خاطئة

وكشفت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن سم السمكة "الأرنب" من نوع أسمه "تيترودوتوكسين"، والبعض يعتقد أن السمكة تصلح للطعام ماعدا كبدها، وهو اعتقاد خاطئ حيث أن سم سمكة "الأرنب" متواجد تحت جلدها، مما يجعل السم منتشر في السمكة كاملة، وليس كبد السمكة فقط، ويسبب تلوث للسمكة والأسماك الملاصقة لها مثل سمك "البساريا".

فحص السمك والحذر

ونصحت الدكتورة شيرين علي زكي، من يشتري سمك البساريا، يجب أن يقوم بفحصه جيدًا، وعند وجود سمكة "الأرنب" يجب عدم فحصها أو تنظيف أحشائها.

وأضافت شيرين: "عندما نجد في سمك البساريا سمكة يجب أن تحذري وبلاش تستهلكيها، والأفضل الاستغناء عن كمية البساريا لأن سم  هذه السمكة لا ترياق له".

أعراض سمكة "الأرنب" السامة

وكشفت المصادر أن من يأكل سمكة "الأرنب" يشعر ببعض الأعراض، ومنها ارتخاء في العضلات والمفاصل والصداع والغثيان، مع ضعف وضيق في التنفس، وتنميل في الأطراف والشفاه، والشعور بالدوار وعدم الاتزان.

وعلي من يشعر بأي من تلك الأعراض، أثناء تناوله أي نوع من أنواع الأسماك المختلفة، يجب عليه التوجه علي الفور لأقرب مستشفى بجانبه، للعلاج من التسمم، ويجب عدم الانتظار لفترة بعد ظهور تلك الأعراض لأنها تدل علي بداية الإصابة بالتسمم والذي ينتشر بالجسم مع الدورة الدموية ويسبب الوفاة.

مواصفات سمكة "الأرنب"

وتتميز سمكة "الأرنب" في اختلاف شكلها، وكونها صاحبة أسنان حادة للغاية، فهي تمزق شباك الصياد، وعلي رغم من حظرها بالبيع في الأسواق، إلا أنه يوجد عدد من الصيادين يقومون ببيعها في سوق السمك، ويخلطونها مع باقي أنواع السمك بشكل أول أخر.

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