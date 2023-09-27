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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبر صادم.. أوكرانيا ترصد عودة أفراد من فاجنر إلى كييف

صدى البلد

بعد معركة باخموت، غادر مقاتلو فاجنر أوكرانيا وذهب بعضهم إلى بيلاروس بموجب اتفاق أنهى تمردًا قصيرًا لفاجنر في يونيو، حيث استولى على مقر عسكري روسي وتقدم نحو موسكو.

ومنذ مقتل زعيم فاجنر، يفغيني بريغوجين في 23 أغسطس، عندما تحطمت طائرة خاصة كان يسافر فيها في ظروف غامضة، سعت الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة دولية أكثر صرامة.

وقال المدونون العسكريون الروس، إن بعض مقاتلي فاجنر قد عادوا إلى أوكرانيا. وأشار المتحدث باسم القائد العسكري الشرقي، سيرهي تشيرفاتى، إلى أنه تم تسجيل وجود حد أقصى من عدة مئات من مقاتلي شركة فاجنر الخاصة السابقة.

ما هو تأثير عودة مقاتلي فاجنر على الحالة في أوكرانيا؟

قال تشيرفاتى، إن مقاتلي فاجنر منتشرون في أماكن مختلفة، وليسوا جزءًا من وحدة واحدة، ولم يكون لهم تأثير كبير على ساحة المعركة. وأضاف: "أنهم لا يشكلون أي قوة متكاملة أو منظمة.. هؤلاء هم بقايا بائسة، لا شيء جيد ينتظرهم هنا". 

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن فاجنر لم يعد موجودًا. وقال: "اليوم، لا يوجد سوى مقاتلين سابقين من المجموعة الإرهابية الذين تفرقوا في جميع الاتجاهات". وأضاف أن بعضهم ذهب إلى أفريقيا، وبعضهم متناثر في روسيا، وبعضهم لديه عقود مع وزارة الدفاع الروسية ويقاتلون في قطاع باخموت. وأكد، إن تقارير عودتهم تهدف إلى طمس خبر استعادة أوكرانيا لقريتين بالقرب من باخموت.

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