ملابس ساحرة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها| شاهد

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت حنان مطاوع، مرتدية جيب أنيقة باللون الأسود، ونسقت معها بلوزة من نفس القماش لتتناسب مع ظهورها المميز وتكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع، تسريحة أنيقة ومميزة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة.

وإليكم صور حنان مطاوع