خريطة .. العالم الهولندي يرد على منتقديه بهذه الطريقة/ فيديو جراف

نشر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، ، خريطة للكرة الأرضية مرسوماً عليها خط أحمر طولي. وغرد على حسابه في "إكس" (تويتر سابقاً) بالقول: "هذه ليست توقعات - بل أقدم شرحا".

وأضاف بالقول: "نعم، صحيح أنه يمكن رسم خط عبر معظم المناطق المحددة على الخريطة. هذا الخط عمودي على مستوى حركة الأرض حول الشمس. وكان هذا هو الحال أيضًا مع التقلبات الجوية في 30 أغسطس".

لا يتنبأ



ومن غير الواضح ما الذي يهدف منه العالم المثير للجدل من ذلك الخط الأحمر ومن نشر تلك الخريطة، إلا أن تعليقه بأنه "لا يتنبأ"، بل يهدف إلى الرد على منتقديه.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس .. تابع الفيديو جراف التالي: