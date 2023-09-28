بمعالج كوالكوم وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل .. أفضل موبايل شاومي لمحدودي الدخل

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، وخاصة محدودي الدخل، ومع ذلك فإن هناك عدد من الهواتف الذكية المميزة التي تجمع بين المواصفات الفائقة مع سعر رخيص، من بينها Xiaomi Redmi 10C من شركة شاومي الصينية.

وجاء Xiaomi Redmi 10C بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.7 بوصة، وجودة عرض+ HD، ودعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم Xiaomi Redmi 10C كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وبميزة التثبيت البصري للصور (OIS) ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للعمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل Xiaomi Redmi 10C بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد.

ويحتوى Xiaomi Redmi 10C على بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات ، عبر منفذ USB -C، وتقنية اتصال NFC وشبكة واى فاى Wi-Fi 6 ودعم Dolby Atmos.

ويبدأ سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C في السوق المصري من حوالي 5 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .