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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 17 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي

ختام تعاملات البورصة
ختام تعاملات البورصة

سجلت البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها خلال الأسبوع الأخير من  شهر أغسطس 2023، باستثناء المؤشر السبعيني، وربح رأسمالها السوقي 17 مليار جنيه، مسجلا  نحو 1.373 تريليون جنيه، مقابل 1.356 تريليون جنيه الأسبوع الماضي.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية أغلق مؤشر إيجى إكس  30 عند 20.174 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.74%، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا مغلقا الفترة عند 3.785 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 0.65 %مغلقا الفترة عند 5.643 نقطة، وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 115 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.647 مليون ورقة منفذة على 331 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.647 مليون ورقة منفذة على 4.469 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واضافت رمسيس استحوذت الأسهم على 16.24 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات إذون نحو 83.7 % خلال الشهر.

واشارت  أن سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 299 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 189 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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