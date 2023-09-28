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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطلق عليها 6 رصاصات .. موظف جامعة القاهرة يلقى نفس مصير ضحيته | القصة الكاملة

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بذات الجامعة بإستخدام سلاح نارى حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها .

 بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المذكور " بمحافظة مطروح" .

 وحال قيام القوات بإستهدافه قام بالإنتحار بإطلاق عيار نارى تجاه نفسه من ذات السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .


 

موظف يطلق النار على زميلته بجامعة القاهرة

أقدم موظف بـ جامعة القاهرة على إطلاق 6 أعيرة نارية على موظفة، ما أسفر عنه مصرعها في الحال، وشرحت التحريات الأمنية أن المجني عليها بالغة من العمر 29 عاما، وتعمل أخصائية رياضية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وكان يعمل برفقتها المتهم (أحمد. م) البالغ من العمر 30 عاما قبل سنوات وتقدم للزواج منها عدة مرات إلا أنها كانت ترفض ذلك، وأخبرته برفضه أكثر من مرة.

 وأضافت التحريات التي أجريت حول واقعة مقتـ ـل موظفة داخل جامعة القاهرة، إن المتهم كان يعمل أخصائيا في رعاية الشباب، وسبق وأن أضرم النيران في سيارة المجني عليها، ثم تم نقله إلى كلية الزراعة، وكان يرسل إليها رسائل تهديدية وتم الحكم عليه في واقعة السيارة.

 وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المجني عليها كانت متواجدة في مكتب رعاية شئون الطلاب، حيث دخل المتهم إلى مسرح الجريمة ممسكا بسلاح في يده وقام بإطلاق 6 أعيرة نارية صوب المجني عليها أردتها جثة هامدة في الحال، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في قسم الاستقبال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

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