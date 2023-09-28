فوائد مذهلة لتناول اللب السورى|تعرف عليها

اللب السورى يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، والذي يجعله مفيد لتقوية الأسنان والعظام، يقوي الأعصاب،كما يساعد على ارتخاء الأعصاب والإحساس بالراحة، يحافظ على شكل الجلد صحي ، كما يحافظ على شبابه ويحميه من التجاعيد.

يعالج السعال أيضا.

من فوائد عباد الشمس ايضا انه يساعد في التخلص من التوتر والاكتئاب والقلق وفقا لموقع هيلثى..

يعالج البلغم.

يعمل على تقوية الجهاز المناعي، الذي يعتبر الباب الحصين لحماية الجسم من الأمراض.

يعالج التهابات المفاصل.

يساهم في علاج أمراض القلب، حيث يعمل على تقوية الأوعية الدموية في القلب.

يمد الجسم بالطاقة، التي يستطيع الجسم في حرقها بسهولة بدون تراكم الدهون.

من فوائد بذور دوار الشمس للشعر، انه يعالج مشاكل التساقط ويزيد من كثافة الشعر.

من فوائد عباد الشمس، يقي من الإصابة بالسرطان.

يقوي النظر.

يقي الدماغ من الأمراض.

يساعد في ضبط مستوي السكر في الدم.

يساعد في ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، كما يساعد الجسم في التخلص من الكوليسترول الضار.

تعالج مرض الانيميا وفقر الدم.

تساعد الجسم في عملية تحويل الدهون إلى عضلات، كما تساعد الجسم على عملية التمثيل الغذائي.

فوائد اللب السورى للتنحيف:

يعتبر وجبة متكاملة تمد الجسم بمايحتاجه من عناصر غذائية مع كمية قليلة من السعرات الحرارية، لذلك يهتم الناس بفوائد بذور دوار الشمس للتنحيف.

يساعد على فقدان الشهية.

يزيد من الإحساس بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام.

يفضل تناول عباد الشمس قبل تناول الطعام، حيث أنه يساعد على تناول كميات قليلة من الطعام.

لا تعتبر بذور عباد الشمس من الحبوب التي تزيد الوزن، لانها لا تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.



فوائد اللب السورى للحامل:

من فوائد بذور دوار الشمس للحامل انه يساعد في التخفيف من الأعراض والألم الذي يصاحب الحمل.

يساعد في تقوية عظام الجنين، و يقي الحامل من الاصابة بهشاشة العظام.

يعزز من نمو الجنين.

يقي الاجنة من الاصابة ب تشوه الاجنة.



فوائد اللب السورى لمرضى_السكر:

تساعد في ضبط مستوي السكر في الدم.

تحمي مريض السكر من الاعراض والاضرار التي يعاني منها خلال حياته.

من فوائد بذور عباد الشمس لمرضى السكر ايضا انها تساعد في تخليص الجسم من المواد المؤكسدة.