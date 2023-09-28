تحذير عاجل من وجبة سمك البساريا الموجودة بالأسواق.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" تحذير من وجبة سمك البساريا.. قد تصبح قاتلة إذا اخترقتها "سمكة الأرنب".

وجاء في التقرير، أن هناك تحذير جديد وجهته الدكتورة شيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، من وجبة البساريا، التي يتناولها المصريين.

وكشف التقرير أن الدكتورة شيرين زكي، قالت إن السمكة البساريا صغيرة الحجم، ويتشابه مع سمك الأرنب المعروف، كونه غاية في التسمم.

وأوضح القناة أن رئيسة لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، كشفت أن السمكة السامة قد تكون بين يمك البساريا، ولا يستطيع الشخص التفرقة بينهم، وينتج عن ذلك وفاة للشخص بعد ساعات.

وأشار التقرير إلي أن هذه السمكة تسبب شلل في الجهاز التنفسي وتحدث الوفاة، وأن هذا السمك منتشر في الأسواق.