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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. زعيم أرمن ناجورنو كاراباخ يعلن انتهاء وجود الجمهورية بحلول 2024

أذربيجان وإقليم ناجورنو
أذربيجان وإقليم ناجورنو كاراباخ

وقع رئيس جمهورية ناجورنو كاراباخ، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بانتهاء وجود الجمهورية في الأول من يناير 2024.

 

وقال زعيم أرمن ناجورنو كاراباخ، أن الجمهورية الانفصالية في إقليم ناجورنو كاراباخ لن تكون موجودة بحلول عام 2024.

 

ويأتي ذلك في وقت تجري في أذربيجان محادثات مع أرمن إقليم ناجورنو كاراباخ بعد إنتهاء العملية العسكرية الأذربيجانية التي قامت بها في الإقليم بحجه مكافة الإرهاب، والتي أنتهت بفوز القوات الأذربيجانية وإعلان استسلام القوات الأرمينية والقوات الموالية لها في الإقليم.

 

وعلى جانب آخر، أعلنت السلطات الأرمينية، اليوم الخميس، أنه تم استقبال أكثر من 65 ألف شخص من سكان أرمن ناجورنو كاراباخ في أرمينيا حتى صباح اليوم.

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