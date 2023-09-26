الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية للمتضررين والنازحين من إقليم ناجورنو كاراباخ

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية إضافية لتلبية احتياجات المتضررين والنازحين من إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن تحث على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الأرمينية، اليوم الثلاثاء، إن حوالي 28120 لاجئًا وصلوا حتى الآن إلى أرمينيا من ناجورنو كاراباخ، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وقوع انفجار منشأة لتخزين الغاز في ناجورنو كاراباخ تسبب في مقتل ما لا يقل عن 125 شخصا.

أوضح وزيرة الصحة الأرميني أناهيت أفانيسيان أن جثث 125 قتيلاً تم نقلها إلى أرمينيا، ولم يتم تحديد هوياتهم بعد، حسبما كتبت سبوتنيك أرمينيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".