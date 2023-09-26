بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن السكان الأرمن في ناجورنو كاراباخ

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في ناجورنو كاراباخ، داعيا إلى ضمان حقوق السكان الأرمن.

وأضاف تورك في بيان له: "إنني أتابع بقلق الوضع الإنساني المتطور والهش في إقليم باجورنو كاراباخ"، لافتا إلى أنه من المهم حماية حقوق السكان الأرمن، وأن تكون جميع الإجراءات متخذة من القانون الدولي.

وتابع: "يجب أن تكون حماية جميع المدنيين أولوية مطلقة، كما يجب وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين".

وأشار تورك إلى أن من واجب الدول عدم حرمان الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية من حق التمتع بثقافتها الخاصة، أو اعتناق وممارسة دينها، أو استخدام لغتها الخاصة، مشددا على أنه من واجب الدول أيضا حماية الوجود والهوية الوطنية أو العرقية والثقافية والدينية واللغوية للأقليات داخل أراضيها وتشجيع الظروف لتعزيز تلك الهوية.

وفي الوقت نفسه، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن استعدادها للعمل كوسيط محايد للمرور الآمن للراغبين في مغادرة ناجورنو كاراباخ.