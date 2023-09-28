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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 21 طن أسماك منتهية الصلاحية داخل أحد الثلاجات

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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تموين البحيرة: ضبط 169 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملة تموينية بمركز إيتاى البارود أسفرت عن ضبط 865 كرتونة سمك ماكريل مجمد بإجمالى 21طن داخل أحد ثلاجات حفظ الأطعمة منتهية الصلاحيه وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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