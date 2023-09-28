تموين البحيرة: ضبط 21 طن أسماك منتهية الصلاحية داخل أحد الثلاجات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملة تموينية بمركز إيتاى البارود أسفرت عن ضبط 865 كرتونة سمك ماكريل مجمد بإجمالى 21طن داخل أحد ثلاجات حفظ الأطعمة منتهية الصلاحيه وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.