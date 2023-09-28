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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسلق السور وكسر الخزنه بصاروخ .. تفاصيل سرقة مدرسة بأكتوبر

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مدير وشريك مدرسة - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (حداد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة بإستخدام (صاروخ كهربائى - أجنة حديدية - عتلة حديدية) ، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة .

وبتطوير مناقشته أرشد عن مبلغ مالى قام بسرقته من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب التسلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

استخدام صاروخ حدائق أكتوبر سرقة مدرسة شرطة حدائق أكتوبر مديرية امن الجيزة وزارة الداخلية

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