وزير التعليم: استمرار نظام أعمال السنة والاختبارات الشهرية في العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي، لافتاً إلى أن التقييمات المستمرة في العام الدراسي الجديد، وستكون جزءا من العملية التعليمية وليست معطلة لها.

وبدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن جميع تفاصيل العام الدراسي الجديد والقرارات النهائية بشأنه.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس على دعمه للتعليم وتطويره في مصر.

وخلال المؤتمر، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 25 مليون طالب، وهو عدد كبير جدا لا بد من الاستثمار فيه لأن الدولة حريصة على ذلك.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن إجراءات امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما بلا أي تغيير أو تعديل في شكل ونظام الأسئلة.

وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرت بشكل منضبط وخالٍ من المشاكل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي قوي جدا لإشراك الرأي العام في جميع القرارات التي تصدر لصالح الطلاب لجعلهم مطمئنين وغير قلقين من فكرة التطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج سيكون بها ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي يتم من حولنا، مشددا على أن نظام التقييم والامتحانات سيعاد النظر فيه من قبل المراكز المتخصصة في مجال التقويم والخبراء، وكذلك آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي.