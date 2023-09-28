بأثر رجعي.. اعرف موعد صرف العلاوة الاستثنائية لـ11 مليون مواطن

تسعى الدولة إلى تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال اتخاذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعينهم على ظروف المعيشة وإصدار القرارات التي تصب فى صالح المواطن.



منحة استثنائية بأثر رجعي 600 جنيه

ويتم تقديم حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية لإعانة المواطنين على ظروف المعيشة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات المعنية بالدولة، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.



موعد صرف العلاوة الاستثنائية



ومن المقرر صرف العلاوات الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وهى بقيمة 300 جنيه، حيث أن هذه الزيادة يستفيد منها 11 مليون صاحب معاش وفق ما أكده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى تصريحات متلفزة.

وتقدر تكلفة تقرير المنحة الجديدة بنحو 300 جنيه شهريا تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ففي العام الماضي كل من كان يصرف معاشا تقرر له 300 جنيه زيادة .

يذكر أن الرئيس السيسي، قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

كما وجه الرئيس أيضا، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون 600 جنيه، بدلا من 300 جنية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014.

وتضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يلي :-

- رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.

- سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.

- قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.



- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

زيادة معاشات شهر أبريل 2023

وكان قد سبق وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ شهر أبريل ومايو ويونيو 2023، تصرف للمستخقين 170 جنيها كحد أدنى، و1635 جنيها كحد أقصى.



مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً.

فيما وافق أيضا مجلس الوزراء فى وقت سابق علي إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.