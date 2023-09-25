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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى للعاملين بهذا المجال.. صرف منحة 750 جنيها خلال يومين

منحة الدراسة للعاملين
منحة الدراسة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الانفاق

ينتظر عدد كبير من المواطنين، وخاصة العاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، صرف منحة المدارس للعاملين، وذلك من خلال التواصل مع قيادات الهيئة القومية للأنفاق، وسكك حديد مصر، نظرا لاقتراب بدء العام الدراسي الجديد، حيث تقرر صرف منحة المدارس للعاملين.

سكك حديد مصر

موعد صرف منحة الدراسة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الانفاق

ويستعد العاملون بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، لصرف منجة الدراسة يوم الأربعاء المقبل والتي تُقدر بـ750 جنيها، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة النقل، للتيسير على جميع العاملين بالسكة الحديد والمترو.

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المنحة لجميع العاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، والشركات التابعة.

موعد بدء الدراسة في مصر

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسي الجديد اعتبارا من يوم 30 سبتمبر الجاري، موضحة أن جميع المدارس على أتم الاستعداد للدراسة.

وجرى التنسيق مع جميع المحافظات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب.

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ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، ما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

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