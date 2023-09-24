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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالزيادة الجديدة..موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

موعد صرف معاشات شهر
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2023، ومن الطبيعي ان تعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاشات شهر ديسمبر، والتي توافق يوم 1 ديسمبر 2023، في أماكن الصرف التي حددتها الوزارة.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023


وحددت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من أصحاب المعاشات، عدة أماكن لصرف معاشات ديسمبر 2023 منها، تيسيرًا على كبار السن، وجاءت الأماكن كالتالي:

  1. - البريد المصري.
  2. - البنوك التجارية.
  3. - بنوك القرى.
  4. - منافذ شركة فورى.
  5. - البريد المصري.
  6. - ماكينات الصرف الآلي.
  7. - بنك ناصر الاجتماعي.
  8. - محافظ الهواتف المحمولة.

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جدول زيادة معاشات شهر ديسمبر 2023

  1. الشريحة الأولى التي تحصل على 1300 جنيه، تزيد معاشها لـ 1495 جنيه.
  2. الشريحة الثانية التي تحصل على 2300 جنيه، تزيد معاشها لـ 2645 جنيه.
  3. الشريحة الثالثة التي تحصل على 3500 جنيه، تزيد معاشها لـ 4025 جنيه.
  4. الشريحة الرابعة التي تحصل على 4300 جنيه، تزيد معاشها لـ 4945 جنيه.
  5. الشريحة الخامسة التي تحصل على 5300 جنيه، تزيد معاشها لـ 6095 جنيه.
  6. الشريحة السادسة التي تحصل على 6500 جنيه، تزيد معاشها لـ 7475 جنيه.

يبحث عدد  كبير جدا من المواطنين عن الزيادة المرتقبة علي معاشات وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستعد لوضع التجهيزات اللازمة للبدء فى صرف معاش تكافل و كرامة بالزيادة الجديدة.

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ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالمعاشات

  موعد تطبيق وصرف الزيادة الجديد الـ 15% للدعم النقدي الشهري، بداية من شهر أكتوبر ٢٠٢٣.

و أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن البدء في صرف زيادات معاش "تكافل وكرامة" من شهر أكتوبر 2023 وذلك لـ 22 مليون مستفيد، من معاش تكافل و كرامة بواقع 5 ملايين أسرة المستحقين للمعاش. 

بدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

الزيادة الثانية لمعاش تكافل وكرامه

 

 الزيادة معاش تكافل وكرامة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.

 المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل:-

  1. الأيتام
  2. ذوي الإعاقة
  3. كبار السن من الفئات الأولى بالرعاية
  4. الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال
  5.  السيدات المعيلات من الأرامل
  6. والمطلقات والمهجورات
الهيئة القومية للتأمينات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية التضامن الاجتماعي القومية للتأمينات الاجتماعية برنامج تكافل وكرامة بنك ناصر الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر ديسمبر أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر

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