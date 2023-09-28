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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عقب توقيعه نموذج تزكية| بدوى: السيسى نجح فى تطوير كل شبر بمصر

النائب أحمد بدوى
النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوما

وقع النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الترشح فى الانتخابات الرئاسية .

وقال بدوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الرئيس السيسى نجح فى خلال فترة  وجيزة لا تتجاوز 9 سنوات فى تطوير كل شبر على أرض المحروسة وتحولت العشوائيات لأماكن آمنة وحضارية تليق بالشعب المصرى من خلال إقامة مليون و700 ألف شقة فى غضون سنوات قليلة استوعبت أهالينا البسطاء، فضلا عن علاج غير القادرين والتخلص من فيروس سى الذى ظل ينهش فى أكباد المصريين سنوات طويلة فى تجرية فريدة اعتمدتها المنظمات العالمية كعلاج للداء.

أشار بدوى أن الرئيس حقق فى 9 سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة ويأتى فى مقدمتها ذلك المشروع الأعظم والأهم فى تاريخ مصر، وهو حياة كريمة لخدمة 70 مليون مواطن بقرى ونجوع المحروسة كانوا محرومين من أبسط الخدمات، واليوم تغيرت الأحوال تماما بدخول هذا المشروع الذى سينقل الريف المصرى نقلة غير مسبوقة مشيرا إلى أن البعض للأسف يحاول اختزال الإنجازات فى مشروعات بعينها فقط دون النظر للمشروعات الخدمية الأخرى التى غيرت وجه الحياة على أرض مصر وفى القلب منها حياة كريمة.

وأوضح بدوى أن قطاع الاتصالات فى مصر وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس أصبح التحول الرقمى أيقونة الجمهورية الجديدة التى شهدت طفرة إدارية ورقمية فى ظل دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم الخدمات، مؤكدا أن التحول الرقمى فى مصر أصبح ضرورة حتمية فى حياة المواطنين لإنجاز خدماتهم الكترونيا والتيسير عليهم وهو ما كان يتطلب بنية تحتية تكنولوجية.

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