عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غاب عن تكريم الرئيس السيسي.. الحالة الصحية للشيخ محمود الخشت

الشيخ محمود الخشت
الشيخ محمود الخشت

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف أمس، الأربعاء، عددا من العلماء ورجال الدين، من بينهم القارئ الشيخ محمود الخشت، القارئ الإذاعي وعضو نقابة القراء المصرية، والذي غاب عن احتفالية منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وذلك نتيجة لظروف صحية. 

احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

“صدى البلد” تواصل مع المتحدث الإعلامي لنقابة القراء محمد الساعاتي، الذي كشف بدوره عن أزمة مفاجئة تسببت في غياب الخشت عن تكريم الرئيس، إلا أنه طمأن محبي الشيخ الخشت على حالته الصحية، وأوضح أنه خضع لعملية قسطرة وأنه في حالة صحية مستقرة. 

بدوره، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخشت على منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. 

وكتب وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "يسرني أن أهنئ الشيخ محمود الخشت بتفضل سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.. وأتمنى له الشفاء العاجل وتمام العافية ومزيدا من التوفيق". 

دعاء المولد النبوي مستجاب.. بـ15 كلمة اجعل أعمالك مقبولة في يوم رفعها

فى ذكرى المولد النبوي.. أفضل عبادة لإحياء مولد سيد الخلق.. سر تخفيف العذاب عن أبي لهب يوم الاثنين.. كيف ترى رسول الله في المنام.. أصل احتفال المصريين بشراء الحلوى والتهادي بها

محمود الخشت في سطور

ولد القارئ الشيخ محمود الخشت بقرية طموة مركز الجيزة بمحافظة الجيزة، في الخامس عشر من شهر مارس عام 1960، وذلك في بيت قرآني، حيث كان جده الشيخ حسن الخشت أحد محفظي القرآن الكريم وقرائه بالقرية. 

وكان كتاب جده هو أول كتاب بالقرية والمنطقة المجاورة، ومن خلال الكتاب الذي ورثه والده استطاع الوالد محمد الخشت أن يلقن ابنه محمود القرآن الكريم منذ الصغر وبأسلوب سهل يسير حتى يحببه في القرآن حفظا وتلاوة، فاستطاع الوالد الشيخ محمد أن يحفظ ابنه محمود القرآن الكريم كاملا بالأحكام قبل أن يبلغ التاسعة من عمره.

يروي الشيخ محمود الخشت أصعب لحظات حياته، حين خرج ليحيي أول سهرة بالقرية وعمره 12 عاما، فعرف أبوه أنه خائف ومرتبك، فاستعان الأب بالحاج خليل أبوهيبة ليقوما بتوصيل الشيخ محمود إلى مكان السهرة، حيث تجمع الأطفال، وإذا بالأطفال يزفونه زفة محترمة فتمنى أن تبتلعه الأرض، فكان الأب يسير امامه والحاج خليل يسير خلفه لحجب الأطفال عنه خوفا على الزي من البهدلة.

ويضيف: “بعد هذه السهرة، حصلت على أجر قدره جنيه واحد، وفكر والدي أن يأخذني للشيخ سعد أبوطالب بالحوامدية لأتلقى عليه أحكام التجويد والتلاوة وعلوم القرآن والقراءات، واستقبلني الشيخ سعد أعظم استقبال ورحب بنا وبدأ يجري لي اختبارات ليتعرف على إمكاناتي ومواهبي في الحفظ والتجويد، فوجد لدي نبوغا، فاحتضنني وأحسن رعايتي واهتم بي، وظللت أتردد على الشيخ سعد حتي بلغت الخامسة عشره من عمري، واستطعت خلال هذه السنوات الثلاث أن أصقل موهبتي بما تلقيته عن الشيخ سعد من أحكام وعلوم قرآنية وقراءات متواترة صحيحة، مكنتني من قبول سهرات بجميع أنحاء محافظة الجيزة وامتدت إلى القاهرة الكبرى وعرفت كقارئ للقرآن الكريم”.

وتابع: “وفي عام 1997 تم اعتماده كقارئ بالإذاعة، ويذكر في ذلك أن اللجنة بحمد الله لم تجاملني، بل أثنت علي جميعها وحصلت على درجات عليا، وكان أحد أعضاء اللجنة قد أشار علي بأن أعطي نفسي فرصة 6 أشهر للخروج من شخصية العبقري الشيخ غلوش الذي تأثرت به كثيرا، وقد قال لي أمام اللجنة: أنت ممتاز ولكن يجب علئ القارئ الإذاعي أن يستقل بشخصيته في التلاوة تماما، وأنت تميل بعض الأحيان لأحد العباقرة الشيخ غلوش، فسوف نمنحك الفرصة لأنك ممتاز وسوف تجاز كقارئ إذاعي إن شاء الله، وبعدها تم اعتمادي قارئا بالإذاعة وقمت بتسجيل أربع تلاوات للإذاعة عرضت على اللجنة فأجازتها”. 

واستطرد: “وبعد عام من التحاقي بالإذاعة، سجلت نصف ساعة أجازتها اللجنة، فأصبحت قارئ إذاعات طويلة وأخذت مكاني على خريطة الإذاعات الخارجية، فقرأت الفجر والجمعة والاحتفالات الدينية، وبعدها التحقت بالتليفزيون كقارئ قرآن كريم”.

وعن حبه للشيخ محمد متولي الشعراوي، يقول الشيخ محمود الخشت: “كثيراً ما كنت أتردد على استراحة الإمام الشعراوي أمام مسجد السيدة نفيسة، حيث كان هذا المكان محراباً لمحبي الإمام ومتنفسا لمن يشعر بالضيق، وكان أهل العلم والقرآن يجدون فيه روضة من رياض العلم والمعرفة، وكان كثيرا ما يطلب مني أن أقرأ القرآن، وفي حضور الإمام الشعراوي الذي كان يسمع مني بإنصات وخشوع ويدعو لي دائما بالتوفيق لأداء أعظم رسالة وهي تلاوة كلام رب العالمين”.

وعن سفرياته، يقول الشيخ محمود الخشت: “لقد سافرت إلى المراكز الإسلامية بدول العالم المختلفة لإحياء ليالي شهر رمضان، كذلك موفدًا من وزارة الأوقاف كما سافرت إلى زيمبابوي، وأوكرانيا، وماليزيا، وأستراليا، والقدس، والعراق، وطهران، وباکستان”.

الخشت الشيخ محمود الخشت الرئيس عبدالفتاح السيسي نقابة القراء المصرية وسام العلوم والفنون احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

دعاء المولد النبوي مستجاب.. بـ15 كلمة اجعل أعمالك مقبولة في يوم رفعها

دعاء للرزق في نفس اليوم.. أدركه بهذه الكلمات الـ 11 لا ترد

النشرة الدينية.. فضل الصلاة على النبي..وأفضل العبادات لفتح الأبواب المغلقة في يوم المولد

الإفتاء: القول بحرمة وبدعية شراء الحلوى في المولد باعتبارها أصناما كلام باطل

هل يجوز إحياء ليلة المولد النبوي ويومها بتلاوة القرآن؟ الإفتاء توضح

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. علي جمعة يكشف الأدلة الصحيحة على مشروعيته

صلى الله عليه وسلم.. أسرار عظيمة في قولها مع ذِكر النبي

النشرة الدينية.. صفات الرسول الجسدية.. و5 أمور تجيز الاحتفال بالمولد النبوي

ترشيحاتنا

مسيرات بالسيارات في مرسى علم لدعم ترشح الرئيس السيسي في انتخابات 2024

الوزراء يكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

مغرور.. مدرب مصر السابق يوجه انتقادا حادا لـ أوسوريو

حادث مروع.. انهيار رافعة بسوق السمك الجديد في أستراليا

تصريح مثير لـ لاعب أرتا سولار قبل مباراة الذهاب أمام الزمالك|شاهد

ألمانيا تحظر منظمة نازية جديدة لنشر معتقداتها بين الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

فيديو

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ