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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تخفض صادراتها الزراعية إلى هذه الدول

روسيا تخفض صادراتها
روسيا تخفض صادراتها الزراعية إلي هذه الدول

كشف وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، أن روسيا خفضت بشكل كبير صادراتها الزراعية إلى الدول “غير الصديقة” التي فرضت عقوبات على موسكو.

وقال باتروشيف، في منتدى لصناعة صيد الأسماك، إن “خفضت موسكو تسليمات منتجاتها الزراعية إلى الدول الغربية بمقدار 2.6 مليار دولار العام الماضي بينما عززت في الوقت نفسه الإمدادات إلى الدول المحايدة والصديقة، تلك التي لم تنضم إلى العقوبات الغربية على روسيا، بمقدار 2.7 مليار دولار”.

وأضاف: “الصادرات الزراعية، بما في ذلك صادرات الأسماك، تتجه اليوم في المقام الأول نحو الدول الصديقة”، لافتا إلي أنه “بسبب الوضع الجيوسياسي، اضطرت روسيا إلى تحويل تجارتها الزراعية وستواصل 'القيام بذلك في المستقبل”.

وفيما يتعلق بموضوع صادرات الأسماك، أشار باتروشيف إلى أنه على الرغم من القيود الغربية، عززت روسيا إمدادات المنتجات البحرية بنسبة 4% العام الماضي.

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كما ارتفع عدد الدول المستوردة من 60 في عام 2022 إلى 80 هذا العام حيث تسعى موسكو إلى تنويع شركائها التجاريين والتوسع في أسواق جديدة.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية الروسية 41.6 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 42 مليار دولار هذا العام.

موسكو روسيا صادراتها الزراعية

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