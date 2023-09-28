مدير الاستخبارات الخارجية: توفر الدرع الصاروخية النووية يجعل هزيمة روسيا «أحلام سخيفة»

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الخميس، إن توفر الدرع الصاروخية النووية تجعل آمال بعض السياسيين الغربيين في إلحاق هزيمة استراتيجية بـ روسيا تبدو "سخيفة".

وأضاف ناريشكين، أن الدرع الصاروخية النووية تحمي روسيا حتى الآن، لافتا إلى أن مجرد توفر الدرع الصاروخي النووية يجعل أحلام بعض السياسيين الغربيين في هزيمة روسيا استراتيجيا سخيفة تماما.

وشدد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، على أن هيمنة موسكو في المجال النووي كانت نتيجة لما وصفه بمسار تاريخي متميز واكتشافات أساسية رائعة وتطور تكنولوجي.

على جانب آخر، صرح كونستانتين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من الأسلحة، بأن روسيا تنصح بعدم التكهن باستخدام الأسلحة النووية لأنها لا ترى ضرورة لاستخدامها.

وأضاف جافريلوف، في تصريحات إعلامية تعليقًا على المناقشات حول الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية وسط الوضع في أوكرانيا: "أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تكهناتها بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، لم نفعل ذلك مطلقًا، بل لدينا مبادئ لاستخدام مثل هذه الأسلحة".

وتابع: "قل متى وأين يمكن استخدام الأسلحة النووية، نحن نلتزم بصرامة المبادئ التي لدينا بشأن استخدام هذه الأسلحة، ولا يستحق الأمر التكهن هنا"، لافتا إلى أن موسكو قادرة على التعامل مع التحديات الحالية بالوسائل المتاحة ليس بالتهديد بالأسلحة النووية، والصناعات الروسية تنمو.