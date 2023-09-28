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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نواجه حرب هجينة.. روسيا تعلن زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 70%

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا قرر زياردة ميزانية الدفاع العام المقبل 2024 بنحو 70%.

 

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن رفع ميزانية الدفاع الروسية ضرورية بينما تواجه روسيا حربا هجينة.

 

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية استلمت مجموعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57"، بالإضافة إلى طائرات "سو- 35" الجديدة.

 

وفي وقت سابق، قال فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، إن المؤسسة ستبدأ تسليم مقاتلات "سو-57" بمحركات المرحلة الثانية بموجب العقد الحالي مع وزارة الدفاع الروسية.

 

وأضاف أرتياكوف: "تخضع الطائرات التي تعمل بمحرك المرحلة الثانية حاليًا لاختبارات الطيران. وبالفعل بموجب العقد التسلسلي الحالي، من المخطط تزويد "سو-57" بمحرك جديد".

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