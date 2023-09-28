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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السيمفونى يعزف الرابعة لبيتهوفن مع أعمال هايدن وجلازونوف

صدى البلد

استمرارا لسلسلة الأسلوب الكلاسيكى يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة الفيولينة ميرنا سرور وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 30 سبتمبر علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج السيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن والتى ظهرت للنور لأول مرة عام 1807 وتم تقديمها بقصر أحد أمراء النمسا، وتعد من المؤلفات ذات الموسيقى المبهجة والباعثة على الارتياح بالمقارنة بسيمفونيات بيتهوفن السابقة والتي لا تخلو من إشارة إلى الكفاح والنضال والصراعات التي كانت تعانيها أوروبا انذاك، هذا الى جانب السيمفونية 43 لـ هايدن وكونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لـ جلازونوف.

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يشار أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.

الاسلوب الكلاسيكى الحياة الموسيقية القائمة القصيرة القاهرة السيمفونى المايسترو أحمد الصعيدى المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور

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