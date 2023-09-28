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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قراصنة صينيون يسرقون 60 ألف رسالة بريد إلكتروني من الخارجية الأمريكية

هجوم الكتروني
هجوم الكتروني

قال أحد موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي، إن عشرات الآلاف من الرسائل سُرقت من وزارة الخارجية الأمريكية في هجوم إلكتروني كبير في وقت سابق من هذا الصيف.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال المسؤول إن الاختراق استهدف وزير التجارة الأمريكي وكبير دبلوماسيي واشنطن في الصين، السفير نيكولاس بيرنز.

قدم مسؤولو وزارة الخارجية تفاصيل جديدة حول الاختراق خلال مؤتمر صحفي، قائلين إن معظم حسابات البريد الإلكتروني الحكومية العشرة المتأثرة كانت مملوكة لأشخاص يعملون في “الجهود الدبلوماسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن موظف لم تذكر اسمه في وزارة الخارجية.

وأضافت بوليتيكو: “من بين المعلومات الأكثر حساسية المسروقة، كانت مسارات سفر الضحايا والمداولات الدبلوماسية”، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الوصول إلى عشرة أرقام للضمان الاجتماعي أثناء الاختراق.

تم الإبلاغ عن الهجوم السيبراني لأول مرة في يوليو من قبل شركة مايكروسوفت، التي ألقت اللوم على “ممثل تهديد مقره الصين” يُزعم أنه مدعوم من الحكومة في بكين. و

وفي تدوينة نُشرت في ذلك الوقت، قالت الشركة أيضًا إن المتسللين لديهم أهداف تجسسية.

وقيل إن ما مجموعه 25 كيانًا قد تم استهدافها في اختراق شهر يونيو، من بينها وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى.

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وقال الموظف إن مئات الآلاف من الوثائق ربما تكون قد سرقت في الاختراق، بما في ذلك حوالي 60 ألف وثيقة من وزارة الخارجية وحدها.

ومن بين المسؤولين رفيعي المستوى الذين تم استهدافهم في الاختراق، السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز ووزيرة التجارة جينا ريموندو.

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية لم تورط الصين رسميًا بعد في الانتهاك، إلا أن ريموندو نفسها زعمت المسؤولية الصينية في تصريحاتها العامة.

الخارجية الأمريكية هجوم الكتروني

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