فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

وثق مقطع فيديو مروع، لحظات إطلاق طفلة أمريكية تبلغ من العمر 3 سنوات النار على نفسها بينما كانت تجلس بجانب قريبها الشاب الذي يحتفل بالفوز في مبارة كرة قدم.

وأظهر مقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، من ولاية فلوريدا الأمريكية لحظات نقل الطفلة “سيرينيتي" من المنزل إلى مستشفى نيكلاوس للأطفال.

حادثة في فلوريدا

وأجرى الأطباء على الفور عملية جراحية للطفلة في يدها حيث أصابت نفسها بطلق ناري عن طريق الخطأ بينما يواجه قريبها أورلاندو يونج، الذي يبلغ من العمر 23 عاما تهمة الإهمال.

وذكرت جدة الطفلة وتدعي “روبن فولر” خروجها بعد إجرائها جراحة بالمستشفي، لافتة إلى أنه في نفس اليوم خرج قريبها بكفالة لحين الفصل في التهمة الموجه له.

وكانت جدة الطفلة “فولر” قد نشرت الفيديو على “صفحتها” على فيسبوك، وعلقت عليه: "فيديو عندما أطلقت حفيدتي النار على نفسها في منزل جدتها الأخرى، لا أريدها أن تذهب هناك مرة أخرى".