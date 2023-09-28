النائبة غادة الضبع توقع على نموج تزكية لترشح السيسي

وقعت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت "الضبع"، في تصريحات لها، على دعم حزب مستقبل وطن المُطلق لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، معربة عن الثقة الكاملة فيه لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير الفترة المقبلة.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي هو الأجدر للمرحلة المقبلة، وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في ظل عالم يموج بصراعات وأزمات اقتصادية تستدعي شخصية مثل "السيسي" يكون قادرًا على الخروج بمصر من تلك الأزمات ويستكمل المنجزات التي حققتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة.

وأشارت النائبة غادة الضبع، أنها تدعم الرئيس السيسي الذي الذي حصلت في عهده المرأة المصرية، على العديد من المكتسبات، حتى تقلدت مناصب مهمة في مواقع اتخاذ القرار، فضلا عن تمثيلها بنسب غير مسبوقة في مجلسي النواب والشيوخ.