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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: فرار نصف أرمن ناجورنو كاراباخ لإنقاذ حياتهم

صدى البلد

استغرقت رحلة نزوح قامت بها صحيفة وول ستريت جورنال برفقة العائلات الأرمنية التي تغادر ناجورنو كاراباخ، يومًا كاملاً للخروج عبر الممر الضيق من الأرض المؤدي إلى أرمينيا. عادةً ما تستغرق الرحلة بضع ساعات. لكن منذ أن سيطرت أذربيجان على ناجورنو كاراباخ الأسبوع الماضي بعد عقود من المواجهة والحرب، غمر طوفان من السيارات والشاحنات والحافلات الطريق الوحيد للخروج، مع مغادرة أكثر من نصف سكان الجيب البالغ عددهم 120 ألف نسمة. ويبدو أن العديد من البقية مستعدون للخروج.

 

قال أحد النازحين الأرمن لوول ستريت جورنال: "أشعر أنها نهاية أمتنا". وقالت زوجته، غادرنا ولم نحمل سوى الملابس التي نرتديها، تاركين وراءنا تاريخنا وممتلكاتنا وأجساد مدفونة لثلاثة أجيال قبلنا. 

 

على مدى عقود من الزمن، كان جيب ناجورنو كاراباخ الصغير مرادفاً للصراعات المستعصية التي غالباً ما تنشأ مع انهيار الإمبراطوريات.

 

في الأيام التي تلت استيلاء أذربيجان على السلطة، سارع الأرمن إلى حزم أمتعتهم وإيجاد طريقهم إلى معبر بري بالقرب من قرية كورنيدزور. وقد وصل أكثر من 70.000 شخص.

 

وقالت حكومة أذربيجان إن بقاء الأرمن مرحب به. لكن قلة منهم يعتقدون أنه سيُسمح لهم بالعيش في سلام بعد هذا الصراع المرير الذي طال أمده. وهم يخشون أن تكون حملة التطهير العرقي على وشك البدء.

 

وقال غاسيا أبكاريان، المؤسس المشارك لمركز الحقيقة والعدالة، وهو مجموعة من المحامين الذين يشرفون على جمع أدلة الشهادات من الناجين من جرائم الحرب المزعومة في ناغورنو كاراباخ: "هذا ترحيل قسري بالكامل للأرمن في كاراباخ". "إنهم يهربون لإنقاذ حياتهم."

 

بالنسبة لبعض الأرمن، فإن الخوف هو أن تطهير الجيب يمكن أن يعيد صدى الإبادة الجماعية للأرمن، التي حدثت خلال الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى وأدت إلى فرار الأرمن حول العالم، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة.

 

قالت أبكاريان، وهي أيضًا قاضية في كاليفورنيا، إن مجموعة محاميها بدأت تحقيقات أولية في تقارير عن مزاعم اغتصاب وتعذيب ارتكبها جنود أذربيجانيون أثناء اجتياحهم الجيب الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أنه من المفهوم سبب شعور أولئك الذين يختارون مغادرة ناغورنو كاراباخ بالتهديد.

 

في تقرير نُشر في أغسطس، قال لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، إن الحصار الذي تفرضه أذربيجان يعني أن هناك "أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن الإبادة الجماعية تُرتكب ضد الأرمن".

 

رفضت السلطات الأذربيجانية الاقتراحات القائلة بأن هدفها هو تطهير ناغورنو كاراباخ من الأرمن وقالت إن أذربيجان عازمة على إعادة دمج أولئك الذين يعيشون هناك الآن كمواطنين متساوين.

 

وقال أيخان حاجي زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، للصحفيين هذا الأسبوع: "كانت أذربيجان ملتزمة دائمًا بحماية حقوق جميع الأقليات العرقية في أراضيها، بما في ذلك الأرمن". وقال أيضاً إنه عندما احتل الأرمن الأراضي الأذربيجانية، وشردوا نحو مليون شخص، لم تكن هناك دعوات لضمان حقوقهم أو ضمانات للحفاظ على سلامتهم وكرامتهم.

 

يقول العديد من الأرمن الذين يغادرون ناجورنو كاراباخ إن الوعود الأذربيجانية بالمعاملة العادلة تبدو جوفاء ويفضلون استغلال فرصهم في البدء من جديد في أرمينيا.

 

قالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للصحفيين خلال زيارة إلى كورنيدزور يوم الثلاثاء، إنه من المهم للغاية أن يتمكن المراقبون المستقلون وكذلك المنظمات الإنسانية من الوصول إلى الناس في ناجورنو كاراباخ الذين لا يزال لديهم احتياجات ماسة".

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