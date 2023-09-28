طياراتي مظبطة حياتي.. أحمد سعد يمازح الجمهور بصورة جديدة

نشر الفنان أحمد سعد، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا:" طياراتي مظبطة حياتي حياتي".

وأحيا النجوم الثلاثة أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي حفلًا استثنائيا من إنتاج وتنظيم باشا غروب للمنتج حسين موسى، كان عنوانه الإبداع، تألق خلاله الثلاثي على مسرح ضخم ازدان بأسمائهم وبإضاءات مبهرة وشاشات ضخمة.



وعلى وقع تفاعل جماهيري غير مسبوق وحضور كبير توافد على مسرح أرينا الكويت لحضور ثاني حفلات مهرجان"موسم الكويت".

فضلا عن الألعاب النارية لأحمد عصام التي كانت أقرب الى لوحة صاغتها أنامل فنان سعى لتكامل الصوت والصورة فتحقق له ما أراد.