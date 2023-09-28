عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طياراتي مظبطة حياتي.. أحمد سعد يمازح الجمهور بصورة جديدة

احمد سعد
احمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا:" طياراتي مظبطة حياتي حياتي".

وأحيا النجوم الثلاثة أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي حفلًا استثنائيا من إنتاج وتنظيم باشا غروب للمنتج حسين موسى، كان عنوانه الإبداع، تألق خلاله الثلاثي على مسرح ضخم ازدان بأسمائهم وبإضاءات مبهرة وشاشات ضخمة. 
 

وعلى وقع تفاعل جماهيري غير مسبوق وحضور كبير توافد على مسرح أرينا الكويت لحضور ثاني حفلات مهرجان"موسم الكويت".

فضلا عن الألعاب النارية لأحمد عصام التي كانت أقرب الى لوحة صاغتها أنامل فنان سعى لتكامل الصوت والصورة فتحقق له ما أراد. 

أحمد سعد أرينا الكويت أحمد عصام بدر الشعيبي رامي صبري موسم الكويت مسرح أرينا الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

اندماج كامل في روسيا.. بوتين يعلق على الانتخابات بالمناطق المنضمة حديثا

فرصة.. فيات تيبو بخصم 70% وبدون أوفر برايس

كيف كان شكل الرسول ﷺ ؟.. ما جاء في كفه وبين منكبيه الشريف

تصميم مختلف.. درة تثير الجدل بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور| شاهد

خلال أسبوع.. أوكرانيا تعاني من 4 كوابيس دبلوماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ