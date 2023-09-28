البرلمان الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن التعبئة العسكرية

قال أمين لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان الأوكراني، رومان كوستينكو، اليوم الخميس، إن تشديد إجراءات التعبئة في أوكرانيا قد يحدث إذا تغيرت الاستراتيجية العسكرية.

وحسب صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانية، قال كوستينكو: "يجب أن نفهم ما هي استراتيجيتنا المستقبلية، وما الذي نفعله. سنكون قادرين على التحدث عن عدد معين من أولئك الذين يحتاجون إلى التعبئة، عندما نعرف عدد الوحدات التي نحتاج إلى إنشائها، وعدد الوحدات التي نحتاج إلى تجديدها”.

وأوضح كوستينكو، أن “التعبئة ستستمر في الوقت الحالي بالصيغة التي هي عليها".

وأمس، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني، ألكسندر بافليوك، إن خطط التعبئة في أوكرانيا لم تتغير بعد، لكن كل شيء يعتمد على الوضع على الجبهة.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قال بافليوك، في مقطع فيديو: "خطط التعبئة لا تتغير. نحن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نزيد من وتيرة التعبئة، لكنك تفهم بنفسك أن كل شيء يعتمد على الوضع الذي سيتطور على الجبهة. هذه هي مهمة كل رجل لحماية دولته… علينا الاستعداد لذلك".