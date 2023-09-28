عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


تستعد جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل بإجراءات مكثفة، مع اقتراب حلول العام الجامعي الجديد حيث تستعد الجامعة في جميع القطاعات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لضمان بدء عام جامعي جديد دون اى تحديات أو معوقات.
ووجه رئيس جامعة حلوان بضرورة إعداد الجداول الدراسية وسرعة إعلانها على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها، لتحقيق عملية تعليمية منتظمة ومستقرة لبدء الدراسة بالعام الجديد.
وأشار الدكتور السيد قنديل، إلى أن هناك توجيهات مكثفة لعمداء الكليات بتنظيم أسبوع تعريفي للطلاب المستجدين بأنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب ومراكز الخدمات بالكليات وكيفية الحصول عليها بإشراك الطلاب القدامى، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى توجيه العمداء بإعداد جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب للالتزام الكامل بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول.
كما أكد الدكتور قنديل، على أن الجامعة تولى أهمية كبرى بالأنشطة الطلابية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة، نظرا لأهميتها ودورها فى دعم الطلاب وبناء شخصياتهم فضلا عن كون جامعة حلوان لديها استراتيجية بدور الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبني شخصية الطالب.
مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين الخاصة بالجامعة لضمان تنظيم العملية التعليمية وسيرها.
كما أعلن أن الجامعة رفعت حالة الاستعدادات القصوى لتطبيق الإجراءات الوقائية بداية من بوابات الدخول وصولا إلى المدرجات والقاعات الدراسية، حيث حرصت الجامعة على تطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعى لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.
هذا وتقوم جامعة حلوان خلال هذه الفترة بمتابعة أعمال إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم مع بداية العام الدراسي الجديد.
 

استقبال الطلاب الدراسة بالعام الجديد الدراسي الجديد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

لليوم الثالث.. أعضاء مستقبل وطن ومواطنو الشرقية بالآلاف أمام مكاتب الشهر العقاري|صـور

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

لفترة محدودة.. سكودا كودياك بأقل من نصف سعرها في مصر

هل تمتلك فنلندا أسلحة نووية بعد انضمامها إلى "الناتو" ؟

أمياباور الإماراتية تنفذ مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرة 1500 ميجاوات في مصر

بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حقنة مضاد حيوي واحدة

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

عادة نفعلها يوميا تسبب أصعب أنواع الصداع .. اكتشفها

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ