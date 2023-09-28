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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«انتهى المشوار يا عروبة».. إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي تنعى الراحلة نجاح سلام

عمرو الليثي
عمرو الليثي

نعى اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي ، الفنانة القديرة نجاح سلام، والتي وافتها المنية اليوم الخميس، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي تنعى الراحلة نجاح سلام

وأشار البيان الرسمي للاتحاد الى ان الفنانة الكبيرة  الراحلة نجاح سلام لها دور رائد وداعم للحركات التحررية في الوطن العربي ، ودائما ما كانت تقف مع أبناء أمتها العربية وتدعم وحدتها.

كما شدت بأهم وأشهر الأغاني الوطنية في العديد من الدول العربية ، وتركت بصمات وتراثا غنيّا يعد كنزا ثمينا في عالم الفن والغناء على مدى عقود عديدة.

وتوفيت اليوم الفنانة اللبنانية نجاح سلام، عن عمر يناهز الـ 92 عاماً،  بعد مشوار فني طويل، قدمت فيه عددا من الاغاني المصرية أبرزها يا أغلى  اسم فى الوجود يا مصر .

وأعلنت سمر سلمان العطيفي ابنة الفنانة الكبيرة نجاح سلام، وفاة والدتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة:" وانتهى المشوار يا عروبة ماما في رحاب الله".

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