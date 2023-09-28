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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عقب توقيع نموذج التزكية .. نائب : الرئيس السيسي قائد مسيرة تنموية..صور

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان يوقع نموذج تزكية لترشيح الرئيس السيسي

وقع المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

وقال النائب أحمد عثمان، إنه يؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ولاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي شهدتها البلاد في عهده على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة تنموية كبيرة في مصر لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف عثمان، أن الرئيس السيسي ورث تركة ثقيلة من العهود السابقة وكانت حالة مصر صعبة جدا عندما تولى الحكم ولكنه بالإرادة والعزيمة وتماسك الشعب المصري واصطفافهم خلف دولتهم وخلف الرئيس السيسي قائد المسيرة التنموية استطاعت مصر التغلب على كثير من الأزمات والتحديات واستعادت مصر مكانتها الكبيرة بين دول العالم، والرئيس السيسي أعاد الاستقرار والأمن والأمان لمصر.

وأكد على أن الفترة المقبلة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات تقتضي ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالإنجازات التي تحققت في 10 سنوات إنجازات غير مسبوقة، داعيا كافة أبناء الشعب المصري إلى الالتزام بواجبهم الوطني وحقهم الدستوري في ممارسة حق الانتخاب، مطالبا الجميع بالمشاركة لتخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة بصورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وثمن عثمان، قرارات وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية وكافة ما يتعلق بها من إجراءات وجداول زمنية وتوفير ضمانات لنزاهة وشفافية وسلامة العملية الانتخابية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الشعب المصري المشروعات القومية

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