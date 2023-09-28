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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال أيام قليلة.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سعيدة لـ المعلمين الجدد

رضا حجازي
رضا حجازي

عرض برنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، جزء من كلمة وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن  تفاصيل العام الدراسي الجديد.

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التعليم تكشف مفاجأة عن امتحان الثانوية العامة بالسنة الدراسية الجديدة .. فيديو

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التريية والتعليم،: "الجميع رأي لائحة الانضباط المدرسي، والتي تم إرسالها إلى المحافظين لكي يرى من مديري الإدارات التعليمية مدى تطبيق لائحة الانضباط المدرسي".

 

وأضاف: "المعلمين الجدد في أقرب وقت ممكن وفي أيام قليلة سينضمون لكتيبة المعلمين بوزارة التربية والتعليم ليمارسوا عملهم كمعلمين".


وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التريية والتعليم،: "يجب انتقاء مجموعة من العملين قادرة على أداء العملية التعليمية في ضوء التحول الرقمي والجمهورية الجديدة".
 

التحول الرقمي والجمهورية الجديدة الإدارات التعليمية الجمهورية الجديدة السنة الدراسية الجديدة الثانوية العامة المعلمين الجدد

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