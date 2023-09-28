الشرطة البريطانية تعتقل شابا بسبب قطع شجرة

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عاما، بسبب صلته بقطع شجرة في شمال إنجلترا.

وقالت الشرطة في منطقة نورثمبرلاند إن الصبي محتجز ويساعد الضباط في تحقيقاتهم، وتعتقد أن الضرر الذي لحق بالشجرة كان عملاً تخريبيًا متعمدًا، بسحب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

واشتهرت الشجرة، في نورثمبرلاند، عندما ظهرت في فيلم كيفن كوستنر عام 1991 بعنوان روبن هود: أمير اللصوص.

وقال الضابط كيفن وارنج من شرطة نورثمبرلاند: "هذا معلم مشهور عالميًا وقد تسببت أحداث اليوم في صدمة وحزن وغضب كبيرين وتم فتح تحقيق على الفور في أعقاب هذا التخريب، وبعد ظهر اليوم اعتقلنا أحد المشتبه بهم فيما يتعلق بتحقيقاتنا.