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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسانت جورج

صدى البلد

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسانت جورج الإثيوبي مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

وحضر ممثلًا عن النادي كل من سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم ومحمد أسامه إداريو الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سانت جورج مساء غد الجمعة على استاد القاهرة في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء الأحد الماضي.

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسانت جورج الإثيوبي النادي الأهلي سانت جورج الاثيوبي الاتحاد الافريقي سمير عدلي

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