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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا زي موحد والغياب إلكتروني .. أبرز قرارات التعليم للعام الدراسي الجديد

صدى البلد

تحرص وزارة التربية والتعليم على سير العملية التعليمية بانتظام وانضباط تام وبنجاح ينعكس على الطلاب والعملية التعليمية ككل، وإيجاد حل جذري يسهم في القضاء على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب وأهمها الغياب أو الانقطاع عن المدرسة دون عذر لعدة أيام، والتي تعد من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية.

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فأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات مهمة بشأن انضباط وانتظام العام الدراسي 2023

وحددت وزارة التربية التعليم العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة غياب الطلاب عن المدرسة بشكل متكرر دون عذر مقبول، وهي الضوابط التي جاءت بشأن الحفاظ على حضور الطلاب بشكلٍ منتظم في المدارس المنتشرة بجميع أنحاء المدارس في مصر.

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جاءت أهم قرارات وزير التربية والتعليم اليوم كالآتي:

 

- بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023- 2024، السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وينتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.

- إجراء امتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون بنفس ضوابط العام الماضي.

- المناهج ستشمل إضافة موضوعات جديدة عن ريادة الأعمال والذكاء الصناعي.

- مناقشة تغيير نظام القبول بالجامعات.

- لا يوجد زي موحد في المدارس، حيث تم رصد مدارس توجه الأهالي لشراء الزي المدرسي، من أماكن معينة بأسعار مرتفعة، مما كان يشكل عبئًا على الأهالي.

- تنفيذ زيارات مفاجئة للمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد لمتابعة الالتزام بالقرارات ولائحة المصروفات الدراسية وأسعار الكتب.

- تطبيق الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميًا.

- التوسع في نماذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بتخصصات تناسب سوق العمل.

- توفير مواد تعليمية بها شرح واف، عبر روابط إلكترونية على موقع الوزارة لتغني الطلاب عن الدروس الخصوصية.

- الاستعانة بأشهر المعلمين للتدريس في القنوات التعليمية.

 

قرارات العام الدراسي 2022م 

في العام الماضي 2022م ، طبقت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة لعودة الانضباط للمدرسة وعودة انتظام الطلاب في الصفوف الدراسية ومن بينها تطبيق غرامة الغياب عن المدرسة. 

وفعلت وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط المدرسى بدءًا من اليوم الأول للعام، وتحصيل غرامة الانقطاع عن المدرسة والتي تتدرج، وقد تصل العقوبة للفصل، وذلك بهدف ضمان سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد 2022/ 2023.

وتتبنى بعض الدول العربية كنماذج للعرض عدة طرق وقرارات في الحد من تغيب الطلاب في المدارس، فعلى سبيل المثال في السعودية طرحت وزارة التعليم  قائمة عقوبات غياب الطلاب عن المدرسة دون عذر مقبول، وذلك بالنسبة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بالتزامن مع وضع الكثير من الضوابط والإجراءات التي تنظم الدراسة في العام الدراسي الجديد 1445، تابع الآن أبرز العقوبات التي وضعتها وزارة التعليم وهي كالآتي:

•          في حالة غياب الطالب عن المدرسة لمدة ثلاثة أيام في نفس الفصل الدراسي دون تقديم عذر مقبول، يحصل على إنذار أول.

•          وفي حالة غياب الطالب لمدة 5 أيام في الفصل الدراسي، يحصل بذلك على الإنذار الثاني.

•          إذا وصل عدد أيام الغياب من جانب الطلاب في الفصل الدراسي إلى 10 أيام، يتم عمل استدعاء ولي أمر من جانب إدارة المدرسة.

•          وفي حالة وصل عدد أيام الغياب للطلاب إلى 15 يوم دون تقديم عذر تقبله المدرسة، يتم نقل الطالب إلى مدرسة أخرى في هذه الحالة.

 

ثواب وعقاب .. مكافآت انتظام حضور الطلاب

في نفس السياق فقد نشرت وزارة التعليم السعودية قرار هام، يتضمن تطبيق نظام المكافآت والجوائز التي يتم تقديمها للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في حالة الانتظام في الحضور للمدرسة بشكل منتظم وعدم الغياب المتكرر.

جاء ذلك في إطار تشجيع الطلاب على الحضور للمدرسة يوميًا والاستفادة من الدروس والحصص في مختلف المواد الدراسية، كما يحصل الطالب على درجات الحضور والمشاركة والتفاعل كاملة في نهاية كل شهر، وذلك في حال انتظامه في الحضور دون غياب.

وزير التربية والتعليم والتعليم العام الدراسي 2023

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