مصطفى بكري: جمال عبد الناصر حاضر بيننا رغم الغياب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تحل اليوم الذكرى الـ 53 على ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر وخرجت الجماهير الغفيرة لتشييع جثمان الزعيم جمال عبد الناصر لمثواه الاخير.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الزعيم جمال عبد الناصر حاضر بينا في كل لحظة وفي كل خين ومازال حاضرا رغم الغياب، مؤكدا أن حرب الاستنزاف كانت الطريق وتمهيدا لحرب أكتوبر العظيمة.

قادر على المواجهة

وتابع مصطفى بكري، أن الكثيرون يتعمد نسيان حرب الاستنزاف وفي مراحلها التاريخية تعطي مؤشرا أن جيش مصر العظيم قادر على المواجهة وحاية الوطن رغم الازمات.

