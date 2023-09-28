محكمة سويسرية تبرئ ضابط أمن بيلاروسي سابق من تهمة الإخفاء القسري

برأت محكمة في شمال سويسرا، اليوم الخميس، ضابطا أمنيا سابقا في بيلاروسيا من تهمة الاخفاء القسري لثلاثة من المعارضين السياسيين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في أواخر التسعينات، حسبما ذكرت مجموعة مناصرة قادت القضية.

قال القضاة في بلدة رورشاخ الشمالية إنهم غير مقتنعين بأن المدعى عليه، يوري هاراوسكي، وهو عضو سابق في وحدة عسكرية بيلاروسية، متورط في عمليات الاختفاء.

ووفقا لمجموعة المناصرة "ترايل إنترناشيونال"، ومقرها جنيف، قضت المحكمة بأن مشاركة هاراوسكي في الجرائم لا يمكن إثباتها بما لا يدع مجالا للشك.

قالت المجموعة: "لا تزال عائلات الضحايا في حالة من عدم اليقين بشأن الظروف الدقيقة لاختفاء أحبائهم".

ترأست هذه القضية منظمة ترايل إنترناشيونال والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وفياسنا، وهي مجموعة حقوقية بيلاروسية كان مؤسسها أليس بيالياتسكي فائزًا مشاركًا بجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

قالت منظمة ترايل إنترناشيونال إن المنظمات الثلاث تأسف للحكم الصادر اليوم وستواصل دعم الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، بما في ذلك أثناء عملية الاستئناف. وجرت المحاكمة على مدى يومين الأسبوع الماضي.

قال النشطاء إن المحاكمة تمثل لحظة محورية في العدالة الدولية يمكن أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية في الخارج لمسؤولين بيلاروسيين آخرين بما في ذلك لوكاشينكو.

وتم رفع القضية بموجب مبدأ قانوني نادرا ما يتم تطبيقه يعرف باسم الولاية القضائية العالمية، والذي بموجبه يمكن للمحاكم الأجنبية مقاضاة الجرائم الخطيرة التي حدثت في بلدان أخرى.

وتمت محاكمة هاراوسكي بتهمة الاخفاء القسري ليوري زاخارينكو، وزير الداخلية السابق الذي أقاله لوكاشينكو في عام 1996؛ وزعيم المعارضة فيكتور جونشار؛ والناشر أناتولي كراسوفسكي.

يعيش هاراوسكي في سويسرا، حيث تقدم بطلب اللجوء في عام 2018. وقد أدلى باعترافات بارزة حول تورطه في اختطاف وقتل معارضي لوكاشينكو السياسيين في عام 1999. ولم تكن الدوافع وراء هذه الاعترافات واضحة تماما.

أشار مقتطف من ملف المحكمة، حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، إلى أن المدعين العامين خططوا لطلب عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات – منها سنتين مع وقف التنفيذ – ضد هاراوسكي لدوره المزعوم في حالات الاختفاء.

تعرض نظام لوكاشينكو لانتقادات لسنوات، كان آخرها بسبب حملة القمع ضد زعماء المعارضة التي بدأت في أغسطس 2020، وكذلك بسبب دعم الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا العام الماضي.