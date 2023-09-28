أحدثهم بايدن.. 4 رؤساء أمريكيين حاول الكونجرس عزلهم

عقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، أولى جلسات التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن من منصبه.

ووفقا لما نشرته فوكس نيوز، قال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور جيمس كومر، إن الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي بخصوص ثروة عائلته، مشيرا إلي أن بايدن وعائلته تلقوا رشاوى من أطراف خارجية بينها الصين.

ووفقا لتقرير فوكس نيوز، يعتبر بايدن من بين عدد صغير من رؤساء الولايات المتحدة الذين واجهوا المساءلة من قبل مجلس النواب.

وبحسب التقرير لم يتم الخوض رسميًا في عزل سوى ثلاثة رؤساء أمريكيين بواسطة الكونجرس، وهم أندرو جونسون، وبيل كلينتون، ودونالد ترامب. ومن بين هؤلاء الثلاثة، تم محاولة عزل ترامب مرتين في فترة ولاية واحدة في جهد قادته رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا.

لم تتم إدانة أي رئيس أمريكي من قبل مجلس الشيوخ بتهم المساءلة وعزله من منصبه. وجدير بالذكر أن ريتشارد نيكسون، واجه تحقيقًا لعزله، لكنه استقال من منصبه قبل توجيه الاتهامات إليه.

يضع الدستور معايير عالية للمساءلة. جعل الآباء المؤسسون عملية العزل صعبة عمدا لثني المشرعين عن توجيه اتهامات تافهة ضد رئيس لا يحبونه.

تنص المادة الثانية، القسم 4 على ما يلي: يجب عزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة من مناصبهم في حالة توجيه الاتهام وإدانتهم بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى.

جلسة اليوم مخصصة للتحقيق في الأدلة التي يقول الجمهوريون إنها تظهر، كيف ارتكب بايدن "جرائم وجنحًا كبيرة" من شأنها أن تؤجج اتهامات المساءلة.