عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحدثهم بايدن.. 4 رؤساء أمريكيين حاول الكونجرس عزلهم

صدى البلد

عقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، أولى جلسات التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن من منصبه. 

 

ووفقا لما نشرته فوكس نيوز، قال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور جيمس كومر، إن الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي بخصوص ثروة عائلته، مشيرا إلي أن بايدن وعائلته تلقوا رشاوى من أطراف خارجية بينها الصين. 

 

ووفقا لتقرير فوكس نيوز، يعتبر بايدن من بين عدد صغير من رؤساء الولايات المتحدة الذين واجهوا المساءلة من قبل مجلس النواب.

 

وبحسب التقرير لم يتم الخوض رسميًا في عزل سوى ثلاثة رؤساء أمريكيين بواسطة الكونجرس، وهم أندرو جونسون، وبيل كلينتون، ودونالد ترامب. ومن بين هؤلاء الثلاثة، تم محاولة عزل ترامب مرتين في فترة ولاية واحدة في جهد قادته رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا.

 

لم تتم إدانة أي رئيس أمريكي من قبل مجلس الشيوخ بتهم المساءلة وعزله من منصبه. وجدير بالذكر أن ريتشارد نيكسون، واجه تحقيقًا لعزله، لكنه استقال من منصبه قبل توجيه الاتهامات إليه.

 

يضع الدستور معايير عالية للمساءلة. جعل الآباء المؤسسون عملية العزل صعبة عمدا لثني المشرعين عن توجيه اتهامات تافهة ضد رئيس لا يحبونه.

 

تنص المادة الثانية، القسم 4 على ما يلي: يجب عزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة من مناصبهم في حالة توجيه الاتهام وإدانتهم بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى. 

 

جلسة اليوم مخصصة للتحقيق في الأدلة التي يقول الجمهوريون إنها تظهر، كيف ارتكب بايدن "جرائم وجنحًا كبيرة" من شأنها أن تؤجج اتهامات المساءلة.

أعضاء مجلس النواب الأمريكي عزل الرئيس الأمريكي بايدن عزل ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

نزل 136 جنيها.. الذهب يسقط ومفاجأة في سعر الجرام اليوم

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

من بكرة وعقوبة شهر غلق.. تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات التجارية والمولات

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

موضوعات متعلقة

محكمة سويسرية تبرئ ضابط أمن بيلاروسي سابق من تهمة الإخفاء القسري

زلزال نابولي.. مسؤولون يجهزون خطط النزوح ومخاوف من ثوران بركاني

زعيم ناجورنو كاراباخ: الأقليم يختفي من الوجود خلال أشهر

كيف تحقق مصر الريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر؟.. وزير الكهرباء يجيب

وحش بحري لمواجهة الصين.. تايوان تكشف عن أول غواصة منتجة محليا

وول ستريت جورنال: فرار نصف أرمن ناجورنو كاراباخ لإنقاذ حياتهم

عائدات كبيرة.. تخفيضات الإنتاج للسعودية وروسيا تقفز ببرميل النفط لـ100 دولار

الدول الأفريقية نادمة علي التعامل مع مجموعة فاجنر الروسية .. تقرير

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي في ذكرى مولده .. صيغة عظيمة لا تفوتك الآن

مصطفى بكري: جمال عبد الناصر حاضر بيننا رغم الغياب

أحدثهم بايدن.. 4 رؤساء أمريكيين حاول الكونجرس عزلهم

الكيلو بـ 40 جنيها.. حل فوري لأزمة السكر.. وهذه العقوبة تنتظر المتلاعبين

قرار في فاركو ضد حكم مباراة المصري

رئيس اتصالات النواب: السيسي نجح في تطوير كل شبر على أرض مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجعت للمود.. مي كساب في أحدث ظهور بعد تكميم المعدة

ماذا يحدث عند تناول الشاي الأسود يوميا؟

مفيش مكافآت| قرار عاجل من الجهاز الفني للزمالك.. وهذه تفاصيل مباراة الكونفدرالية

لتوفير المصاريف .. طريقة عمل جبنة شيدر بأقل التكاليف

فيديو

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ