رئيس جهاز شئون القبائل: شباب سيناء أيقونة الاستحقاقات الانتخابية منذ 2014

قال اللواء أحمد زغلول، رئيس جهاز شؤون القبائل السابق، إن محافظتي شمال وجنوب سيناء دائما في قلب القيادة السياسية، ما يحدث على أرضها من تنمية حق أصيل لأبناء سيناء.

وأضاف أحمد زغلول، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء بعد 10 سنوات من مكافحة الإرهاب واستشهاد العديد من أبناء القوات المسلحة وأبناء سيناء المخلصين، مشيدا بدورهم الكبير في إعادة الاستقرار للمنطقة ليستكملوا دور أجدادهم الوطني على مر التاريخ.

وتابع رئيس جهاز شؤون القبائل السابق: أشكر شباب سيناء أيقونة كل الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2014، مشيدا بدور الدولة المصرية في جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية، موضحا أن سيناء أحد الموارد الرئيسية للزراعة وجميع أبنائها سعداء بالمشروعات التي تحققت على أرضها.

