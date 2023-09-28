أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك جمهوره صورا جديدة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وانتظم أحمد فتوح في تدريبات نادي الزمالك بعد أنباء رحيله عن الفارس الأبيض ، وحازت صورته إعجاب متابعيه.

ويعاني نادي الزمالك خلال تلك الفترة من مشاكل عديدة، خاصة أنه سيشهد على انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وخلافات مع نجوم القلعة البيضاء لكرة القدم بسبب المستحقات المالية المتأخرة، ونتج عن تلك الخلافات خسارة نادي الزمالك أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، والتي أقيمت في تنزانيا.

هل سيرحل فتوح عن الزمالك؟

تلقى أحمد فتوح الظهير الأيسر، بعض العروض للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، في ظل أزمة مستحقات اللاعبين داخل نادي الزمالك وإيقاف القيد.

عبد الواحد يحسم مصير فتوح

وعلق عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عبر صدى البلد قائلا:" الفترة المقبلة ستشهد جديدا بشأن تجديد عقد أحمد فتوح ولاعبين آخرين، اللاعبون يقدرون المسؤولية".

ووقع الفارس الأبيض مجددا في فخ التعادل من جديد، بعد انتهاء مواجهة الأبيض والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف كل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024.