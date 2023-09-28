السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لسكان المملكة

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحذيرا عاجلا الي جميع سكان المملكة بضرورة أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها لأنها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وذكرت في بيان أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ونجران، وكذا هطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف و تبوك.