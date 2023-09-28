بايدن يحذر من تهديدات ترامب للديمقراطية

أصدر الرئيس جو بايدن تحذيرات جديدة بشأن التهديدات المستمرة للديمقراطية الأمريكية في خطاب ألقاه اليوم الخميس، مما زاد من حدة مباراة العودة المحتملة مع دونالد ترامب، الذي يتهمه بمحاولة تدمير المؤسسات الأمريكية الأساسية.

ووفقا لما قاله بايدن خلال كلمته، قال إن هناك شيء خطير يحدث في أمريكا الآن. وقال بايدن في أريزونا، حيث كان يكرم أيضا السيناتور الراحل جون ماكين: هناك حركة متطرفة لا تشترك في المعتقدات الأساسية لديمقراطيتنا، وهي حركة تابعة للحزب الجمهوري.

قال بايدن: "ليس هناك شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يخضع للترهيب من قبل المتطرفين الجمهوريين التابعين لحركةMAGA ، مستخدماً الاسم المختصر لحركة ترامب السياسية.

أضاف بايدن: "إن أجندتهم المتطرفة، إذا تم تنفيذها، ستغير بشكل أساسي مؤسسات الديمقراطية الأمريكية كما نعرفها".

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة سي أن أن: إن حماية الديمقراطية لا تزال هي السبب الرئيسي لرئاسة جو بايدن.

قال مسؤول في البيت الأبيض قبل الخطاب: "سيركز هذا الخطاب على أهمية المؤسسات الأمريكية في الحفاظ على ديمقراطيتنا والحاجة إلى الولاء المستمر للدستور الأمريكي".

يأتي الخطاب في لحظة من عدم اليقين السياسي بالنسبة لبايدن، حيث يواجه تساؤلات مستمرة حول عمره، وعدم الموافقة على طريقة تعامله مع الوظيفة، وإدانة ابنه هانتر. ويعتزم الجمهوريون في مجلس النواب عقد أول جلسة استماع في تحقيق لعزل بايدن يوم الخميس.

يعتقد العديد من كبار الديمقراطيين أنه بمجرد أن يرى الناخبون انتخابات 2024 على أنها منافسة بين بايدن وترامب، فإن المخاطر ستكون أكثر وضوحًا وسيتحسن موقف الرئيس الحالي.

أطلق بايدن تحذيرات جديدة لأول مرة بشأن العودة المحتملة لسلفه إلى البيت الأبيض. قال بايدن لا ينبغي أن يكون هناك شك: دونالد ترامب والجمهوريون التابعون له مصممون على تدمير الديمقراطية الأمريكية. وسوف أدافع دائمًا عن ديمقراطيتنا وأحميها وأقاتل من أجلها.