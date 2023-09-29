أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد ماكدونالدز.. والسبب القهوة الساخنة انسكبت عليها| تفاصيل غريبة

أن يحق للمواطن في الوطن العربي بأن يرفع دعوة قضائية للمطالبة بالتعويض ضد أصحاب المحلات نتيجة سوء الخدمة المقدمة له، فإنه بالتأكيد سوف يكون لدينا آلاف القضايا اليومية، ويأتي هذا الحديث بعد نشر صحيفة أمريكية قصة دعوى قضائية قامت بها سيدة أمريكية ضد أحد مطاعم ماكدونالدز، بسبب أن كوب القهوة التي اشترتها لم يكن مغلقا جيدا، ما تسبب في سقوطه من يدها، وحرق أجزاء من جسدها.

ففي وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء من شهر يونيو، طلبت مابل تشايلدريس فنجانًا من القهوة من أحد مطاعم ماكدونالدز في سان فرانسيسكو، ووضعت السيدة البالغة من العمر 85 عامًا القهوة في حامل الأكواب في سيارتها، وتوجهت إلى مكتب طبيب العظام للحصول على موعد للكشف على قدميها ثم ركنت السيارة، وقال محاميها، ديلان هاكيت، في مقابلة: "بمجرد أن التقطت فنجان القهوة لتشربه، الا والغطاء كان غير محكم الغلق بالشكل الصحيح، فانسكبت كل القهوة عليها".

حروق في البطن والفخذ والساق

وبحسب ما نشرته صحيفة npr الأمريكية، فقد أحرقت القهوة تشايلدريس على بطنها ومنطقة الفخذ والساق وتركت ندبات على الفخذ، وقالت هاكيت إنها عندما عادت إلى ماكدونالدز لتقديم شكوى، لم يقم أي من الموظفين الثلاثة الذين تحدثت معهم بملء تقرير بالحادث، والآن، ترفع تشايلدريس دعوى قضائية ضد شركة الوجبات السريعة العملاقة وأحد فروعها في سان فرانسيسكو في المحكمة العليا في كاليفورنيا، وفقًا لهاكيت. ويقولون إن العمال أهملوا في تأمين غطاء فنجان القهوة الخاص بتشايلدريس بشكل غير صحيح، وأنها لا تزال تعاني الألم والاضطراب العاطفي نتيجة للحادث.

وقال مالك مشغل ماكدونالدز بيتر أو في بيان إنه يراجع الدعوى القضائية وإن موظفيه يجب أن يلتزموا بقواعد السلامة، وأوضح: "تطبق مطاعمي بروتوكولات صارمة لسلامة الأغذية، بما في ذلك تدريب الطاقم للتأكد من أن أغطية المشروبات الساخنة آمنة، فنحن نأخذ كل شكوى من العملاء على محمل الجد - وعندما أبلغتنا السيدة تشايلدريس بتجربتها في وقت لاحق من ذلك اليوم، تحدث إليها موظفونا وفريق الإدارة في غضون دقائق قليلة وعرضوا المساعدة".

قضية شبيهة من 40 سنة

وإذا كان أي من هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن ماكدونالدز واجهت دعوى قضائية مماثلة في عام 1994 من امرأة مسنة أصيبت بحروق بسبب القهوة الساخنة للشركة، وقد استحوذت هذه القضية على المصلحة الوطنية، ولكن أسيء فهمها على نطاق واسع، وأصبحت النموذج المثالي لمنتقدي الدعاوى القضائية التافهة، ففي عام 1992، أثناء جلوسها في سيارة في ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو، أصيبت ستيلا ليبيك البالغة من العمر 79 عامًا بحروق بسبب قهوة ماكدونالدز الساخنة، وكانت قد وضعت الكوب بين ساقيها وأزالت الغطاء لتضيف الكريمة والسكر عندما حدث الانسكاب، مما أدى إلى حرقها وتسبب في حروق من الدرجة الثالثة.

وعلى أمل استرداد فواتيرها الطبية، عرضت ليبيك تسوية الدعوى القضائية التي رفعتها ضد ماكدونالدز مقابل 20 ألف دولار، ولكن عندما عرضت الشركة مبلغ 800 دولار فقط، أُحيلت القضية إلى المحكمة، وأظهر المحامون صورًا بيانية لحروق ليبيك، وشهد الخبراء أن ماكدونالدز احتفظت بالقهوة في درجة حرارة تتراوح بين 180 و190 درجة - 30 إلى 40 درجة أكثر سخونة من الشركات الأخرى - وفقًا للمتحف الأمريكي لقانون الضرر، وكشفت الشهادة عن حرق 700 من عملاء ماكدونالدز الآخرين.

200 ألف دولار تعويضًا

وفي نهاية المطاف، منحت هيئة المحلفين ليبيك مبلغ 200 ألف دولار كتعويضات، والتي تم تخفيضها إلى 160 ألف دولار لأنه تبين أنها مسؤولة جزئيًا عن التسرب. واقترحوا أيضًا أن تدفع ماكدونالدز 2.7 مليون دولار كتعويضات عقابية، وهو المبلغ الذي يعتمد على إيرادات يومين من مبيعات القهوة، وقد جذبت القضية الاهتمام العالمي على الفور، وقال المحامي كين واجنر لشركة ريترو ريبورت للأفلام الوثائقية : "بعد عدة أيام من صدور الحكم، كان لدي طاقم إخباري من فرنسا واليابان وألمانيا في طريق سيارتي، يريدون إجراء مقابلة معي، وقد شعرت حينها بالذهول".

قضايا الانتهازية

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أسيء فهم القضية على نطاق واسع، وفي أسوأ الأحوال، تم تحريف حقائقها، فعلى سبيل المثال، لم تكن ليبيك تقود السيارة وفنجان القهوة الساخن بين ساقيها، كما قال البعض، بل كانت السيارة متوقفة، كما لم يبتعد ليبيك عن القضية بمبلغ 3 ملايين دولار، فقد خفض قاضي المحاكمة التعويضات العقابية إلى 480 ألف دولار، وتوصلت ليبيك وماكدونالدز في النهاية إلى تسوية غير معلنة، ومع ذلك.

ووصف النقاد ليبيك بأنه انتهازي جشع واستخدموا الدعوى للضغط من أجل ما يسمى بإصلاح الأضرار، وهو جهد وطني للحد من الأضرار في الدعاوى القضائية المتعلقة بالأضرار الشخصية، وأصبحت القضية أيضًا بمثابة موضوع ثقافي، حيث ظهرت في كل مكان بدءًا من حلقة سينفيلد إلى أغنية لنجم موسيقى الكانتري توبي كيث، وقد توفي ليبيك في عام 2004.

ما المختلف في هذه القضية؟

وفي حين أن هناك أوجه تشابه بين القضيتين، قال هاكيت، المحامي في الدعوى الحالية، إن هناك أيضًا بعض الاختلافات الرئيسية، حيث لم يعاني تشايلدريس من حروق من الدرجة الثالثة ولم يحتاج إلى علاج طويل في المستشفى، كما لم يطلب Hackett بعد مبلغًا محددًا كتعويض عن الأضرار، ومع ذلك، قال هاكيت إن قضية ليبيك وعواقبها قد يكون لها تأثير على الدعوى القضائية التي رفعتها تشايلدريس، وتابع: "في أي وقت ينظر فيه المحامي في قضية ما، فإنه ينظر إلى الأسبقية التي تم تحديدها".

ولكن قضية ليبيك لم تكن الوحيدة المرفوعة ضد عملاق الوجبات السريعة، وليست المرة الأولى هذا العام التي تجد فيها ماكدونالدز نفسها أمام المحكمة بسبب درجة حرارة طعامها، ففي مايو، وجدت هيئة محلفين في جنوب فلوريدا أن ماكدونالدز وصاحب الامتياز مخطئان بعد أن سقطت قطعة تشيكن ماك ناجت الساخنة على ساق فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وتركتها مصابة بحروق من الدرجة الثانية، وقالت هاكيت إن تشايلدريس تأمل في استرداد فواتيرها الطبية والتأكد من عدم حدوث ذلك لعملاء آخرين في المستقبل.