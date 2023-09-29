حزن بقرية البتانون عقب العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور

أخته ماتت قبله

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية البتانون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب العثور على جثمان طفل بالصف الثاني الابتدائي مق.تولا داخل منزل مهجور.

واتشح المنزل بالسواد حيث أصيبت والدة الطفل رضا أحمد حبيب صاحب ال ٧ سنوات بحالة صدمة عصبية حيث يتم تعليق لها المحاليل الطبية وإعطائها المهدئات للنوم وسط حالة من الحزن بين الجميع.

رضا أحمد حبيب صاحب ال٧ سنوات خرج للعب مع أصدقاءه في أحد شوارع القرية بالقرب من منزلهم وخرجت والدته للبحث عنه ولكنها لم تجده.

وتقول والدته، إنها خرجت من أجل البحث عن طفلها الصغير صاحب ال ٧ سنوات بعد خروجه للعب وسط أبناء عمومته في الشارع ولكنها لم تجده وبحثت عنه في كل مكان دون فائدة.

٧ ساعات تبحث فيها الأسرة عن رضا وخرجوا من القرية بحثا عنه ولكن دون فائدة، هكذا أضافت والدة الطفل الضحية، مؤكدة أنهم طرقوا كافة الأبواب من أجل العثور عليه، وبحث الأهالي في منزل مهجور بجوار منزل جدته فوجدوا الطفل مكبل الأيدي مخنوقا وملقي علي الارض.

وأشارت والدته، الي أنهم لم يخبروها بذلك بل أصطحبوا الطفل إلى المستشفي ليعلنوا وفاته دون علمها قائلة " كان قلبي حاسس أنه مات انا ما شفتوش ما حدش قالي أنه مات ".

وتابعت الأم الملكومة، أنهم فحصوا كاميرات المراقبة وتبين أنها كان بصحبة طفل آخر ابن جارهم الذي كانوا يعطفون عليه طوال الوقت، حيث تم القبض علي الطفل ووالده واتهامهم بقتل نجلها.

وأشارت الأم، إلى أن طفلها كان محبوب بين الجميع وهو الابن الثالث بين ٤ اشقاء، مؤكدة أنه كان لديها طفلة وتوفت منذ سنوات بعد إصابتها بارتفاع في درجة الحرارة.

وتابعت الأم، قائلة " احنا راضيين بقضاء ربنا بس نعرف قتله ليه وعمل له ايه علشان يقتله بالطريقة دي احنا ما لناش دعوة. بحد ولا لينا خلافات مع حد".

وطالبت الأسرة بكشف تفاصيل مقتل طفلها الصغير والمتسبب في ذلك والقضاء العادل وإعدام المتهمين.