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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسرة كبيرة بين أبطال هاري بوتر بعد رحيل بطل العمل المفضل للجميع

مايكل جامبون
مايكل جامبون

تعرض أبطال سلسلة أفلام هاري بوتر لحالة كبيرة من الحسرة والصدمة بعد رحيل بطل العمل المفضل لديهم الذي لازمهم طوال مواسم العمل. 

وكان دانيال رادكليف الذي قام بدور هاري بوتر من أبرز الذين حرسوا على وداع بطل العمل “مايكل جامبون” الذي قام بشخصية دامبلدور الشهيرة. 

ووصف طاقم فيلم هاري بوتر، دامبلدور الراحل بأنه “من أكثر الممثلين ذكاء وبساطة”، ووصفه دانيال رادكليف في بيان له بعد إعلان رحيله، عن عمر يناهوز 82 عاما، بأنه أحد أذكى الممثلين الذين شرف بالعمل معهم. 

 

وقال دانيال رادكليف، إنه مع رحيل صاحب شخصية دامبلدور، أصبح العالم أقل متعة، فقد كان شخصية مضحكا، ويستطيع إلقاء النكات، وممتعا في الحديث معه. 

 

وكتب عدد من أبطال هاري بوتر كلمات مواساة وحزن على رحيل مدير مدرسة السحر الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم روبرت جرينت، الذي لعب دور رون ويزلي. وجايسون إسحق صاحب شخصية مالفوي. 

 

آخر أزمة صحية يتعرض لها مايكل جامبون

 

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفادت فى وقتا سابق أن الممثل البريطاني العالمي ونجم سلسلة "هاري بوتر"، مايكل جامبون، تم استبعاده من مسلسل كوميدي جديد بسبب الاشتباه في إصابته بمرض الزهايمر، خاصة بعد نسيانه كلمات دوره لأكثر من مرة.

وقالت الصحيفة إن جامبون، الشهير بتأديه دور الساحر العجوز "دمبلدور" في سلسلة "هاري بوتر" كان يشارك في المسلسل الكوميدي "بريدرز"، المقرر عرضه العام المقبل، ولكن تم استبعاده على الرغم من أن الفحوصات كشفت عن عدم إصابته بالزهايمر، إلا أنه كان يحرص على استخدام سماعات أثناء التمثيل، وذلك لمساعدته في التواصل مع موجه أو ملقن في حال نسي كلماته.
 

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