عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن عمر 82 عاما.. وفاة مايكل جامبون بطل أفلام هاري بوتر

مايكل جامبون
مايكل جامبون

أكدت مجلة فارايتي وفاة الممثل الأيرلندي الإنجليزي مايكل جامبون، الذي اشتهر بدوره كمدير مدرسة هوجورتس ألباس دمبلدور في ستة من أفلام "هاري بوتر"، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

 

وقالت عائلته في بيان لها: "نشعر بحزن شديد عندما نعلن فقدان السير مايكل جامبون". 

 

"الزوج والأب الحبيب، توفي مايكل بسلام في المستشفى مع زوجته آن وابنه فيرغوس بجانب سريره، بعد نوبة من الالتهاب الرئوي".

 

أخر أزمة صحية يتعرض لها مايكل جامبون

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفادت فى وقتا سابق أن الممثل البريطاني العالمي ونجم سلسلة "هاري بوتر"، مايكل جامبون، تم استبعاده من مسلسل كوميدي جديد بسبب الاشتباه في إصابته بمرض الزهايمر، خاصة بعد نسيانه كلمات دوره لأكثر من مرة.

وقالت الصحيفة إن جامبون، الشهير بتأديه دور الساحر العجوز "دمبلدور" في سلسلة "هاري بوتر" كان يشارك في المسلسل الكوميدي "بريدرز"، المقرر عرضه العام المقبل، ولكن تم استبعاده على الرغم من أن الفحوصات كشفت عن عدم إصابته بالزهايمر، إلا أنه كان يحرص على استخدام سماعات أثناء التمثيل، وذلك لمساعدته في التواصل مع موجه أو ملقن في حال نسي كلماته.

وقبل 4 سنوات، كشف الممثل البريطاني المخضرم، عن أنه ينوي اعتزال التمثيل، لأنه لا يستطيع تذكر كلمات دوره.
 

 

مايكل جامبون وفاة الممثل الأيرلندي الإنجليزي مايكل جامبون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

موضوعات متعلقة

عبدالله بن سعد أفضل شاعر غنائي لعام 2023 في مهرجان الفضائيات العربية

علا رامي : مشهد البوسة فى حنفى الأبهة ارتجال من عادل إمام| خاص

الأردن يشهد أكبر إنتاج أوبرا في عمّان

عُلا رامي تكشف لـ«صدى البلد» سر رشاقتها.. وتؤكد: لهذا السبب سألجأ لطبيب نفسي|فيديو

بعد الانفصال.. رد فعل غريب لابنتي لورا عماد طليقة شريف منير

شاهد لورا عماد طليقة شريف منير في فيلم سوق المتعة

أحمد الحجار يحيي حفلا في ساقية الصاوي اليوم

محمد رمضان ودرة يحضران مهرجان الفضائيات العربية

ترشيحاتنا

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

اندماج كامل في روسيا.. بوتين يعلق على الانتخابات بالمناطق المنضمة حديثا

فرصة.. فيات تيبو بخصم 70% وبدون أوفر برايس

كيف كان شكل الرسول ﷺ ؟.. ما جاء في كفه وبين منكبيه الشريف

تصميم مختلف.. درة تثير الجدل بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور| شاهد

خلال أسبوع.. أوكرانيا تعاني من 4 كوابيس دبلوماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ