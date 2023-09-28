عن عمر 82 عاما.. وفاة مايكل جامبون بطل أفلام هاري بوتر

أكدت مجلة فارايتي وفاة الممثل الأيرلندي الإنجليزي مايكل جامبون، الذي اشتهر بدوره كمدير مدرسة هوجورتس ألباس دمبلدور في ستة من أفلام "هاري بوتر"، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

وقالت عائلته في بيان لها: "نشعر بحزن شديد عندما نعلن فقدان السير مايكل جامبون".

"الزوج والأب الحبيب، توفي مايكل بسلام في المستشفى مع زوجته آن وابنه فيرغوس بجانب سريره، بعد نوبة من الالتهاب الرئوي".

أخر أزمة صحية يتعرض لها مايكل جامبون

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفادت فى وقتا سابق أن الممثل البريطاني العالمي ونجم سلسلة "هاري بوتر"، مايكل جامبون، تم استبعاده من مسلسل كوميدي جديد بسبب الاشتباه في إصابته بمرض الزهايمر، خاصة بعد نسيانه كلمات دوره لأكثر من مرة.



وقالت الصحيفة إن جامبون، الشهير بتأديه دور الساحر العجوز "دمبلدور" في سلسلة "هاري بوتر" كان يشارك في المسلسل الكوميدي "بريدرز"، المقرر عرضه العام المقبل، ولكن تم استبعاده على الرغم من أن الفحوصات كشفت عن عدم إصابته بالزهايمر، إلا أنه كان يحرص على استخدام سماعات أثناء التمثيل، وذلك لمساعدته في التواصل مع موجه أو ملقن في حال نسي كلماته.



وقبل 4 سنوات، كشف الممثل البريطاني المخضرم، عن أنه ينوي اعتزال التمثيل، لأنه لا يستطيع تذكر كلمات دوره.

