برلماني: السيسي رجل المرحلة ويجب والاصطفاف خلفه

وقع النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، أمس، الأربعاء، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وأكد النائب الدكتور ناصر عثمان، على الدعم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من قناعات المصريين بضرورة استكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتًا إلى أن التزاحم الذي شاهده المصريون جميعًا على مقار الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي، إنما تؤكد الرغبة الكاملة لدى كافة المواطنين باستكمال تلك المسيرة التي بدأت قبيل سنوات.

وقال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن كان أول الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها وتأييدها الكامل لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لما بذله من جهود رامية نحو خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، مؤكدا أنه وجموع الشعب المصري العظيم على ثقة تامة بأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة ويجب دعمه لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

واختتم النائب الدكتور ناصر عثمان، حديثه بالقول: إنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يبذل جهودا مضنية ولم يتوان لحظة واحدة عن خدمة الوطن، ونجح في وضع أجندة وطنية تعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصري، وشيد الجمهورية الجديدة بمقوماتها وقيمها الجديدة.